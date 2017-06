GENOVA. 28 GIU. Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Lilli Lauro (Giovanni Toti Liguria) che chiede alla giunta Toti di sollecitare il Governo nazionale a ridefinire l’attuale sistema di classificazione dei veicoli ristabilendo il pedaggio dedicato ai soli motocicli.

La consigliera regionale e neo rieletta a Palazzo Tursi, ha ricordato in aula che dal 1990 in Italia il pedaggio autostradale si paga in base agli assi-sagoma e che i motocicli, avendo due assi, come un’autovettura pagano la stessa cifra, ma che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa dove il pedaggio per i motocicli è equiparato a quello delle auto.

In Francia, per esempio, i motocicli pagano il 40% in meno rispetto alle vetture.





“La creazione di una tariffa dedicata alle due ruote – ha dichiarato Lauro – favorirebbe la circolazione dei motocicli sulle autostrade con vantaggi che si rifletterebbero sull’industria motociclistica nazionale, che rimane la più importante d’Europa, ma anche sulla circolazione ordinaria della nostra regione e sugli stessi concessionari autostradali, che vedrebbero compensata automaticamente la rimodulazione dei pedaggi”.