Regione fa infiorata e il Comune presenta il conto

GENOVA. 21 MAR. Il Comune di Genova ha presentato il conto alla Regione Liguria per la manifestazione che si svolgerà sabato 25 marzo in piazza De Ferrari, ovvero l’infiorata di benvenuto che anticipa la campagna di Primavera de #lamialiguria decisa dalla giunta per promuovere le eccellenze enogastronomiche e floreali della Liguria.

Il conto. per un totale di 6.643 euro, a cui aggiungere l’Iva,

comprende 1.325 euro più Iva per gli interventi di Aster per le transenne e le ‘piantine di divieto’, 140 euro più Iva all’ora per lo spegnimento delle luci, 2.790 euro per servizi aggiuntivi e 75 ore di lavoro straordinario, 2.191 euro per la deviazione dei mezzi di Amt e 196 euro per la pulizia post evento.

La giunta regionale è rimasta incredula: non si aspettava che per una manifestazione di carattere turistico che promuove anche le eccellenze genovesi il Comune arrivasse a presentare un conto.

Per primo il presidente Giovanni Toti ha parlato di “follia”.