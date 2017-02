GENOVA. 14 FEB. Un massacro di italiani solo per ragioni etniche, ricordato stamane da Regione Liguria con la seduta solenne all’Archivio di Stato.

“Oggi – spiegano i consiglieri regionali del M5S – commemoriamo una delle pagine più drammatiche della storia italiana, per decenni vergognosamente condannata all’oblio. Il MoVimento 5 Stelle si unisce con commozione e partecipazione al ricordo degli eccidi degli italiani uccisi nelle foibe in modo sadico ed efferato, in nome di un’ideologia sanguinaria e totalitaria. Insieme, ricordiamo l’esodo giuliano-dalmata degli italiani sopravvissuti, finalmente riconosciuto dopo un lungo e ingiusto silenzio da parte del nostro paese.

Fa particolarmente piacere poter condividere la Giornata del Ricordo insieme agli studenti liguri, affinché conoscano il passato del proprio paese e ne custodiscano la memoria. Un passato fatto di persecuzioni, espropri di terre ed esilio ai danni di una parte della popolazione che ha pagato per tutti le responsabilità dell’Italia nel Secondo conflitto mondiale.

Dopo mezzo secolo di omertà, con questa giornata l’Italia fa finalmente i conti con la propria storia, affinché barbarie indicibili come queste non accadano mai più”.