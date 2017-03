GENOVA. 14 MAR. E’ stata respinta dal Consiglio regionale la proposta di legge presentata dal Partito Democratico sul reddito di inclusione attiva di 400 euro mensili. I voti contrari sono stati 16 (centrodestra), 5 gli astenuti (M5S) e 10 i favorevoli (Pd, Rete a Sinistra, Gruppo misto Libera-Mente Liguria).

“Il tema del reddito di cittadinanza, declinato in varie forme, è finalmente entrato prepotentemente al centro della discussione politica, dopo anni di assordante silenzio da parte dei vecchi partiti. È l’effetto più evidente dell’ingresso in Regione del MoVimento 5 Stelle, che, come un virus sano, si è infiltrato nelle istituzioni liguri, dettando e modificando l’agenda politica e dando finalmente una voce ai cittadini in difficoltà”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionale del M5S, commentando la proposta di legge regionale presentata in aula in via Fieschi dal gruppo del Partito democratico.

“La loro proposta di legge – hanno aggiunto i consiglieri pentastellati – sul reddito di inclusione è un’occasione persa per dare una risposta concreta agli 80mila liguri che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa. La misura presentata in Aula dal Pd ligure è un copia e incolla del Ddl Povertà varato dai dem in Parlamento, che ad oggi è solo un annuncio, un provvedimento in bianco pieno di buone intenzioni su cui il Governo ha impedito qualsiasi discussione, dibattito o proposta migliorativa. Solo un’aspirina somministrata ad un malato gravissimo. Non è così che si affronta un tema delicato e cruciale come quello della povertà.

Pur partendo da una posizione condivisibile, la misura riflette una logica di mero assistenzialismo, senza affrontare la crisi nel suo complesso e senza offrire alcuna reale ricetta per il reinserimento nel mondo lavorativo, come invece prevedeva il Reddito di cittadinanza ligure sperimentale del MoVimento 5 Stelle bocciato dal Partito Unico la settimana scorsa.

Se davvero il Partito Democratico avesse voluto fare qualcosa di concreto per le famiglie liguri in difficoltà, avrebbe sostenuto con forza la sperimentazione del Rdc proposta dal M5S: 400 euro al mese per 7000 liguri che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa minima, per una copertura prevista di 27 milioni di euro all’anno. Le risorse c’erano, nel capitolo 20.003 del bilancio regionale: bastava la volontà politica per trovarle. Il Pd, invece, ha anteposto ancora una volta mere logiche di propaganda agli interessi reali dei cittadini”.