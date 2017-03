Recco, caso di epatite A alle elementari domani vaccinazione

RECCO. 31 MAR. Un caso di Epatite A si è riscontrato, per cause esterne alla scuola, tra gli alunni della scuola primaria di Recco. Il Dirigente scolastico e l’ Asl si sono mossi immediatamente per organizzare domani, primo aprile un incontro con i genitori dei 378 studenti e dare il via alla profilassi, alle ore 9 il medico scolastico Alba Zolezzi e la dott.ssa Arenare del dipartimento di Prevenzione S.C Igiene e Sanità Pubblica saranno presenti nell’aula della mensa per illustrare la situazione alle famiglie.

Seguirà la vaccinazione anti epatite A degli alunni fino alle ore 12 circa, offerta in maniera gratuita e volontaria dalla Asl 3. Qualora non fosse possibile effettuare la vaccinazione domani, potrà essere effettuata negli ambulatori di via Archimede 30 A o via Operai 80 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. ABov

Per eventuali chiarimenti la ASL ha chiesto di fare riferimento al numero telefonico 0108497058.