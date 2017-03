GENOVA. 10 MAR. Secondo i dati sulla carta, forniti ieri dalla prefetta Fiamma Spena, il numero dei reati a Genova, in generale, è calato dell’8% rispetto all’anno scorso. In particolare, sono diminuiti furti e scippi. Tuttavia, la Prefettura, che si occupa anche della distribuzione dei migranti sul territorio, non ha precisato chi commette i reati, anche se, da un report presentato nel 2016 da Regione Liguria, risulta che per il 65% circa sono stranieri.

Il sindaco Marco Doria e l’assessora comunale alla Legalità Elena Fiorini, ieri hanno dato grande risalto ai dati forniti dalla Prefettura, spiegando che è anche merito loro se “Genova è più sicura e sono stati fatti interventi di riqualificazione”.

Tuttavia, molta gente si sente ancora insicura e gran parte del popolo del web si è scatenato contro tali esternazioni. A volte con insulti, altre volte con semplici ragionamenti. In sostanza, in tanti chiedono più pattuglie per strada anche con militari e spiegano che i dati forniti non appaiono rispondenti alla realtà dei fatti “perché tanto denunciare non serve”. In effetti, il tran tran è sotto gli occhi di tutti: poliziotti e carabinieri li acchiappano, ma loro spesso sono fuori nel giro di poche ore. I malviventi stranieri, poi, non vengono quasi mai concretamente allontanati dal territorio nazionale.