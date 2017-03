GENOVA. 4 MAR. I Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno arrestato CHERKAOUI Morad, marocchino senza fissa dimora in Italia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova che ha contestato all’immigrato i reati di rapina e ricettazione.

Il marocchino è cugino di CHERKAOUI Abderrazak, 26 anni, arrestato dai militari l’11 febbraio scorso ed attualmente detenuto presso il carcere di Marassi. Le indagini a carico degli stranieri sono iniziate nel mese di gennaio, in seguito alla perpetrazione di alcuni furti in abitazione nel comune di Leivi che hanno suscitato allarme tra i cittadini di Leivi.

La svolta nelle indagini si è registrata il 26 gennaio scorso quando i due giovani sono stati sorpresi dal proprietario, in una casa di Leivi, nell’atto di sottrarre due orologi ed una piccola somma di denaro contante. Gli accertamenti dei Carabinieri di Chiavari hanno poi consentito di attribuire la penale responsabilità del furto, al cugino CHERKAOUI Morad, tratto in arresto oggi a conclusione dell’attività investigativa.

Agli stranieri è stato inoltre contestato il reato di ricettazione in relazione ad altri proventi di furti perpetrati in Chiavari, Leivi e Sestri Levante. Sono stati infatti sequestrati una bicicletta da downhill, un navigatore satellitare Garmin, preziosi, smartphone ed apparati elettronici.