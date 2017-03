GENOVA. 2 MAR. «Resto dell’idea che questo provvedimento sia necessario, nonostante la discussione sciagurata cui abbiamo assistito questa mattina. Un provvedimento necessario, considerate le difficili condizioni economiche vissute da molte famiglie e la violenta espulsione dai processi produttivi per cui dilaga la disoccupazione. Da questo punto di vista il primo ad aver fallito è il Governo nazionale, che in questi anni non ha saputo, né voluto, creare uno strumento di tutela per i redditi più bassi, ma che in compenso ha regalato 17 miliardi di euro alle imprese attraverso il Jobs Act. Risultato: la ripresa occupazionale resta un miraggio; finiti i soldi, la legge di Renzi ha mostrato immediatamente tutte le sue falle. Qualcuno dovrebbe assumersene la responsabilità».

Il consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino ha motivato così il proprio sostegno alla proposta di legge del M5S sul reddito di cittadinanza, provvedimento respinto ieri in consiglio regionale col voto contrario del centrodestra e del PD.

Non sono mancate, però, critiche all’atteggiamento arroccato che i grillini hanno dimostrato durante tutto l’iter della PdL. «La politica deve saper fare sintesi: se si ha un’idea buona, bisogna saperla condividere e mettere a disposizione degli altri. Difficile ottenere la partecipazione dei gruppi consiliari, se in realtà si cerca soltanto la competizione; inevitabile poi che le proposte siano bocciate – commenta Pastorino -. Oggi consegniamo ai cittadini il fallimento di una proposta giusta, per colpa dell’ostinato rifiuto alla convergenza che i 5 Stelle hanno dimostrato scatenando per 2 giorni una polemica senza civiltà. Poteva andare diversamente, ma c’era bisogno di maturazione politica, forse avrebbe giovato lavorare nelle commissioni; e nella discussione sono mancati proprio i temi, cioè i motivi per dar seguito a questo provvedimento. Il Movimento 5 Stelle è partito propagandando una legge che doveva essere “strutturale”, e invece non porta a casa neppure un provvedimento “sperimentale” di minor cabotaggio».

Al netto del consenso politico, permangono alcune resistenze sugli emendamenti presentati proprio dai pentastellati. «Messo così il provvedimento era inattuabile: quando si passa dal proporre un fondo di 800 milioni a uno da 27 milioni significa che si sono sbagliati i conti, oppure che la prima cifra era sbandierata solo per esigenze mediatiche. Usare 800 milioni significherebbe azzerare le competenze di cassa di questa Regione, ma forse i grillini non se ne rendono conto.Mi aspetterei maggior rigore quando si affrontano questi problemi – sottolinea Pastorino -. Mi ha invece irritato il tentativo di emendare l’articolo 4, introducendo una norma discriminatoria verso gli extracomunitari residenti da lungo tempo in Liguria. Tutto questo per accattivarsi le simpatie della Lega e per compiacere la spinta populista che oggi anima il Movimento. Se fosse passata questa linea, avrei votato contro a tutta la legge».