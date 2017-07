GENOVA. 27 LUG. Nei primi giorni di luglio, due giovani stranieri, all’interno della stazione ferroviaria di Principe, dopo aver bloccato un giovane minorenne genovese, gli strappavano dal collo una collana in oro e lo strattonavano fuggendo poi indisturbati.

Ieri pomeriggio, però, i due malviventi, entrambi marocchini di 17 anni, sono stati rintracciati dai Carabinieri di Sampierdarena e quindi, a seguito di ordine di carcerazione, sono stati tratti in arresto per “rapina”.

Uno dei giovani è stato affidato all’Istituto penale per minorenni di Torino, l’altro ad una comunità per minori. Indagini in corso per scoprire altri eventuali colpi messi a segno in precedenza dagli arrestati.