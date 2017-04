GENOVA. 13 APR. Un genovese di 45 anni è stato condannato a 4 anni di reclusione perchè accusato di avere aggredite alcune donne anziane, bloccandole alle spalle, per sottrarre i monili d’oro che indossavano.

Si tratta di due rapine e di uno scippo compiuti nel marzo e nel luglio del 2016 nel ponente cittadino. Il pm ieri ha chiesto 6 anni e 8 mesi per tre rapine ma il gup ha derubricato in reato di scippo quella del 20 luglio scorso in cui l’imputato ha strappato la collana a una pensionata di 79 anni in via Buranello a Sampierdarena.

Secondo l’accusa, l’imputato ha agito anche a Sestri Ponente fra il 2 e il 31 marzo dell’anno scorso. Nel primo caso ha bloccato alle spalle una settantenne e, tenendole ferma la testa, le ha tolto gli orecchini ed è fuggito. Stessa tecnica nel secondo caso in danno di una ottantenne alla quale ha portato via sempre gli orecchini d’oro.