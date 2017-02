GENOVA. 28 FEB. La polizia ha sottoposto a fermo, in quanto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata, un algerino 40enne, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.

A seguito di serrate indagini condotte dalla Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, sono stati raccolti a carico del predetto gravi elementi di responsabilità in relazione a due violente rapine, una consumata ed una tentata, commesse tra le 07:30 e le 07:45 circa del 13 febbraio scorso nei vicoli della Maddalena.

Nel primo caso l’uomo aveva aggredito alle spalle un’anziana signora di 79 anni, strappandole la borsa con una violenza tale da farla cadere a terra, provocandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni per trauma cranico.

Pochi minuti dopo, nelle vicinanze, il predetto aveva tentato di rapinare, con le medesime modalità, una donna di 52 anni, che aveva poco prima accompagnato il figlio piccolo a scuola, la cui inaspettata reazione era riuscita a metterlo in fuga.

La minuziosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza e le indagini condotte, hanno consentito agli investigatori di raccogliere a carico del fermato gravi elementi di responsabilità in relazione alle due rapine.

Lo stesso alcuni giorni prima si ero reso responsabile di un furto presso un supermercato ed era stato condotto in Questura.

In quella occasione un investigatore della Squadra Mobile lo ha riconosciuto come possibile autore delle rapine, dando così avvio alla raccolta degli elementi a carico.

L’uomo è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri in via Prè. Identificato, dopo la redazione degli atti di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Marassi.