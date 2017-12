Rapina a mano armata in tabaccheria via Pisacane: malvivente fuggito

Ancora una rapina in danno di una tabaccheria a Genova. Stavolta la vittima è il titolare della rivendita di via Pisacane, dove ieri, intorno alle 19, un malvivente col volto coperto da un casco, ha estratto una pistola e lo ha minacciato, portandosi via l’incasso della giornata.

Il proprietario della tabaccheria ha reagito e, per tutta risposta, è stato colpito con il calcio della pistola alla testa.

Il bottino ammonta a circa 700 euro. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del tabaccaio che ha fornito una sommaria descrizione del rapinatore.





Al vaglio le immagini delle telecamere del negozio e della zona. Non si sa con certezza se la pistola fosse finta o vera. Indagini in corso.