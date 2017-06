Rapallo, vietato girare nel centro a torso nudo e in costume

RAPALLO. 27 GIU. Vietato girare nella città di Rapallo a torso nudo o in costume. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha firmato questa ordinanza con i relativi divieti. Per i trasgressori è prevista una multa di 50 euro. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° luglio al 30 settembre, ma il sindaco non esclude proroghe.

Il divieto riguarda il lungomare Vittorio Veneto, Via Mazzini e Via Venezia, ed i vicoli di collegamento delle due strade, il tratto pedonale di Via Mameli, Corso Italia. Corso Matteotti, Piazza Cavour, Piazza Venezia, Piazza delle Nazioni, Piazza Molfino, Corso Assereto, Via Milite Ignoto, Piazza Pastene, i giardini Verdi ed il parco Canessa.

Bagnasco motiva l’ordinanza con la necessità di contrastare fenomeni contrari al decoro ed alla decenza. ABov.