GENOVA. 24 FEB. La Città turistica di Rapallo “non apre al business immigrati e al degrado, seguendo il buonsenso e la volontà della maggioranza dei cittadini”. Il Sindaco di Portofino annuncia che per loro non c’è spazio. Il Comune di Santa Margherita, invece, esprime parere favorevole al servizio di seconda accoglienza “Sprar” e quindi sul suo territorio presto arriveranno altri migranti.

Lo ha annunciato oggi il consigliere regionale del Carroccio Alessandro Puggioni.

“Il Sindaco Carlo Bagnasco – ha aggiunto Puggioni – ha fatto bene ad ascoltare la cittadinanza e a non lasciarsi intimidire dai buonisti. Soddisfatti per la decisione di non ospitare altri migranti in Città. Si tratta di un’altra battaglia vinta dalla coalizione di centrodestra, che ben governa in Liguria e nei Comuni del territorio riscuotendo maggiore consenso ogni giorno che passa.

Se il Sindaco di Portofino ha spiegato che nel suo Comune non c’è spazio per i migranti, spiace constatare che il Sindaco di un’altra Città turistica, come quella di Santa Margherita Ligure, abbia deciso di aprire le porte al business immigrati e al degrado.

Non si tratta solo di conseguenze negative dal punto di vista economico e sociale, ma anche di una questione di giustizia e buon senso civico. Prima dobbiamo aiutare le nostre famiglie in difficoltà, i giovani e i disoccupati, che purtroppo sono abbandonati dalla UE, dal Governo di Roma e dai vari buonisti della sinistra. Chi amministra sul territorio non dovrebbe essere complice di queste ingiustizie, ma dovrebbe sempre stare dalla parte della cittadinanza”.