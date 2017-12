Rapallo: alle Clarisse “Piccole Donne” di Louise May Alcott

Al teatro delle Clarisse di Rapallo, sabato 30 dicembre alle ore 21 e giovedì 4 gennaio alle ore 17, andrà in scena “Little women” tratto dal romanzo di Louise May Alcott “ Piccole Donne “ e “ Piccole Donne Crescono” Adattamento e Regia : Selene Gandini.

“Natale senza regali non è Natale! “ è una delle prime frasi che Jo, la sorella ribelle, anticonformista e probabilmente personaggio autobiografico , dice alle sorelle all’inizio del racconto. Adattando il romanzo al teatro, si sono sviluppati i dialoghi e le scene che potessero rendere immediato il legame che intercorre tra le protagoniste della storia.

La messa in scena ha come obiettivo quello di rendere reale e sincero il rapporto tra le eroine del racconto, dimostrando che i sentimenti più profondi dell’uomo non conoscono epoche storiche.





La trasposizione teatrale del romanzo rispetta l’epoca originaria in cui è stato scritto, descrivendo la società e le sue regole, ma s’immerge insieme nella natura femminile che non ha tempo. Ci si sofferma sul ruolo della donna e la visione che quest’ultima ha nei confronti di ciò che la circonda: donna mite, donna ambiziosa, donna attenta alle forme , donna ribelle ed emancipata.

Sono le sorelle stesse che nella loro diversità e nel loro confrontarsi, dipingono efficacemente e con grande intensità il mondo femminile. Lo spettacolo ha inizio esplorando i ricordi di Louise May Alcott. Con lei ci avvicineremo all’idea del teatro nel teatro. La storia prenderà forma come risultato di un gioco tra il mondo reale e il mondo immaginario.

L’Associazione culturale e la compagnia Kinesisart sono attive sul territorio nazionale da diversi anni. Lo spettacolo ha avuto successo in molti teatri del panorama italiano. In occasione di questo calendario di eventi del Comune di Rapallo, lo spettacolo si è rinnovato nella formazione del cast, scegliendo attrici formate dalla scuola di recitazione “ La Quinta Praticabile”, con cui Kinesisart collabora da diverso tempo. ABov