Circumnavigando Festival sbarca a Rapallo con due appuntamenti imperdibili. Domani, mercoledì 27 dicembre, arriva la famiglia più travolgente, simpatica e rocambolesca, la Famiglia Mirabella con il suo spettacolo “Grow Up!”. Lo spettacolo è in programma per le ore 16, in piazza Da Vigo ma in caso di maltempo verrà trasferito, con il medesimo orario, all’Auditorium Delle Clarisse.

La famiglia Mirabella de Il Teatro Viaggiante sembra una versione contemporanea del circo d’altri tempi, ma la sua vera origine sta nel teatro di strada del XX secolo. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di questo evento unico. In piazza, là dove fino ad un attimo prima non c’era nulla, compaiono improvvisamente una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael. Il ritmo ska della musica trascina la folla verso quel nucleo speciale, il pubblico si dispone pian piano attorno a loro, grandi e piccini delimitano un palcoscenico del colore del selciato. Si apre il sipario davanti agli occhi del pubblico e … lo spettacolo ha inizio!

Il secondo appuntamento sarà, il 30 dicembre, alle ore 16, in piazza Da Vigo con la compagnia “Ribolle”. Uno spettacolo con musica dal vivo, un viaggio tra e con bolle di sapone, bolle d’ogni forma e dimensione, da quelle giganti a quelle piccolissime, da quelle che nascono dalle semplici mani nude e da un soffio a quelle generate da complesse procedure o da attrezzature improbabili. Ribolle è un racconto visivo e musicale che trasposta chi vi assiste in un mondo dalla consistenza incerta, dalle forme instabili, ora geometriche, ora danzanti; bolle multiformi, dal carattere imprevedibile, a tratti addomesticabili e docili sino a momenti di incontenibile sfuggevolezza. Si entra così in un mondo di bolle dalle sembianze umane o di sogno, che nel loro volteggiare, fermarsi, resistere o sparire, raccontano episodi di vita reale e di favola, in un succedersi di quadri, pantomime e gags che mettono lo spettatore in una sorta di sospensione temporale, di incanto primordiale. Uno spettacolo che attraversa con le abilità dei suoi attori, sorprese magiche, immagini di rara bellezza, musica e poesia.





Circumnavigando Festival Internazionale di Teatro e Circo è una manifestazione culturale nata nel 2001 nella città di Genova (Liguria – Italia). L’ideazione e l’organizzazione sin dai suoi esordi è dell’Associazione Culturale Sarabanda, ed il direttore artistico è Boris Vecchio. La manifestazione annualmente presenta un cartellone di eventi dal carattere internazionale e spazia dal Circo Contemporaneo al Teatro (di figura, di strada), con spettacoli, incontri ed esposizioni.

Il Festival è ambasciatore all’estero di Genova e della Liguria venendo invitato a forum internazionali, come Focus Circus di Parigi (FR) o la Plataforma Rio 2012 (Brasile), e partecipando a progetti europei, dove il confronto con realtà mondiali lo rende membro attivo nel settore, e in grado di portare nuove possibilità di lavoro e scambio. Si conferma così un forte vettore attraverso cui il pubblico assiste a processi culturali in ascesa, con contaminazioni artistiche e geografiche. Attraverso il Festival, Sarabanda canalizza sulle città coinvolte attenzione nazionale ed internazionale di pubblico.

Tutte le info su: www.natalealmare.it

Nel mentre proseguono le visite all’incantato Castello di Babbo Natale. Gli orari di visita sino al 7 gennaio saranno i seguenti:

Nei prossimi fine settimana, del 30 e 31 dicembre e del 6 e 7 gennaio con orario continuato.

Negli altri giorni feriali:

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

sabato e festivi: ore 10 – 19 con orario continuato.

La visita è ad ingresso gratuito, dura circa 15 minuti ed è consentita ad un numero massimo di 50 persone alla volta. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Per i portatori di handicap, è previsto un servizio gratuito con personale addetto, previo accordo tramite e-mail o telefonando all’Ufficio Turismo 0185-680372.

In programma nei prossimi giorni:

A Villa Queirolo, sino al 6 gennaio 2018:

La 7° Edizione della Mostra-Concorso Presepi a Rapallo, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18,30

I Laboratori per bambini: si svolgeranno in due turni : 1° dalle ore 15 alle 16,30 – 2° dalle ore 16,30 alle 18, è necessario prenotarsi presso la segreteria di Villa Queirolo o telefonando al numero 0185.62128. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

27 dicembre – Pietre dipinte (a cura di Arianna Garofoli)

28 dicembre – Graffito su ardesia (Pietro Burzi)

29 dicembre – Porcellana a freddo (Filomena Martoscia)

30 dicembre – Animazione per bimbi (Pamela e Vivian).

AGGIORNAMENTO. Diramata allerta meteo arancione dalla Protezione Civile della Liguria e saltano gli appuntamenti di domani a Rapallo