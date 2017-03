Rapallo: 963mila euro per pavimentazioni, led e asfaltature

RAPALLO. 31MAR. Il Comune di Rapallo ha stanziato circa 963mila euro per la realizzazione di opere complementari ad interventi realizzati nell’anno 2016 e finanziati grazie allo sblocco del patto di stabilità per 12 milioni di euro. La somma deriva da ribassi d’asta sulle gare d’appalto indette per affidare, per l’appunto, i lavori pubblici finanziati con i 12milioni di euro e per legge può essere utilizzata solo per opere complementari ai rispettivi lotti.

«Alcune opere complementari, già avviate e in fase di ultimazione, rientrano nei lotti relativi alla realizzazione di opere stradali e asfaltature in centro e in periferia – spiega l’assessore Arduino Maini – Gli altri interventi, che prenderanno il via nei prossimi giorni, andranno ad integrare il nuovo impianto di illuminazione con punti luce LED a basso consumo energetico in diverse zone della città, dal centro storico alle frazioni.» In programma ci sono anche varie pavimentazioni e marciapiedi in centro e una nuova muratura, l’ampliamento della sede stradale e l’installazione di ringhiere di protezione in via Passalacqua, nella frazione di San Martino di Noceto. ABov.