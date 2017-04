Rallye “Sanremo Leggenda”: Andrea Tomaino ancora settimo

Genova, 4 apr. – Settimo la scorsa edizione, con quindici vetture classificate, e settimo anche quest’anno, però con il doppio di vetture al traguardo finale. Non nasconde la propria soddisfazione, Andrea Tomaino, per aver ottenuto un’importante conferma sulle strade del recente Rallye “Sanremo Leggenda”, a cui ha preso parte, proprio come nel 2016, con Alessandro Venzano, il suo co-pilota storico, e alla guida della sua Citroën C2 Super 1600 iscritta dalla scuderia Racing for Genova Team. Un piazzamento di prestigio che la popolare coppia genovese ha ulteriormente impreziosito bissando anche il successo nella classe d’appartenenza.

“L’avevo detto prima della partenza che ci avrei messo la firma a ripetere il risultato dello scorso anno – rileva Andrea Tomaino – ed ora non rinnego la nostra soddisfazione per essere riusciti a ripeterci in una gara molto più difficile di quella del 2016. Siamo davvero appagati e siamo molto contenti per la nostra prestazione che, dopo un avvio prudente, è migliorata sensibilmente proprio in quelle due prove speciali, la quarta e la quinta, in cui siamo andati un po’ in sofferenza per l’appannamento del parabrezza”.

“Ci piace condividere la gioia di questo risultato – conclude il portacolori della Racing for Genova Team – con i nostri meccanici, ossia mio figlio Davide ed il fido Davide Puglisi, per la rapida ed efficiente assistenza, e con mia moglie e mia figlia Elena, sempre pronte a fare squadra”.