GENOVA. 25 FEB. Segnalazione di atti vandalici in via Solimano a Sori. Danneggiate circa venti auto. Il Comune su Facebook “tranquillizza” i residenti: “Informiamo la cittadinanza che, grazie alle telecamere presenti sul territorio di Sori e di Pieve i colpevoli sono stati individuati. Sembrano ragazzi, sono a piedi e incappucciati ma non è stato possibile identificarli nell’immediatezza. Si sono poi diretti a Pieve Ligure in stazione per prendere il treno, i Carabinieri che gestiscono le indagini hanno richiesti i filmati alla Polfer e le indagini procedono”.

“Informiamo – ha aggiunto il Comune di Sori su Fb – altresì che, l’Amministrazione Comunale, ha attivato il piano telecamere lo scorso anno. Sono state sostituite tutte le precedenti telecamere, ormai vetuste, non funzionanti e vecchie di 10 anni, abbiamo “restaurato” quelle ancora funzionanti e installato telecamere mobili di ultima generazione che vengono ruotate a seconda delle criticità. Attualmente sono nei punti più strategici, incroci, zone di passaggio, ne abbiamo alcune anche in frazione. La previsione è quella di acquistarne altre ma vogliamo ricordare che le telecamere ci sono, sono nuove e sono molto utili oltre che per il controllo dell’abbandono dei rifiuti anche per la sicurezza, come è stato dimostrato in più occasioni in caso di furti. Come in questo ultimo caso, in VIA SOLIMANO ERA PRESENTE LA TELECAMERA, grazie alla quale i Carabinieri sono riusciti a individuare i colpevoli collegando le immagini con le altre telecamere sul territorio di Pieve, dove poi i ragazzi si sono indirizzati”.