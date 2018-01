Raggira vecchina 88enne e le ruba in casa: presa 50enne genovese

I carabinieri di Sestri Levante, a parziale conclusione di indagini, ieri hanno denunciato una 50enne, residente in Val Polcevera, nullafacente, pregiudicata, per “furto con destrezza in concorso”.

La donna, secondo gli inquirenti, lo scorso novembre aveva rubato circa 3.500 euro in preziosi e contanti dalla casa di un’anziana di 88 anni a Riva Trigoso.

Un reato odioso perché la 50enne si sarebbe offerta di aiutare l’anziana con i sacchetti della spesa, accompagnandola a casa, ma poi l’avrebbe raggirata.





In tal senso, sono stati raccolti elementi probatori che l’hanno identificata in concorso con un uomo, al momento rimasto sconosciuto, quali autori del furto nell’abitazione.

Decisive per l’individuazione della malvivente, sono state anche le immagini delle telecamere della zona. Ora è caccia al complice.

Le Forze dell’ordine raccomandano di non fidarsi degli sconosciuti e, al minimo sospetto, di chiamare il 112.