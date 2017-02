GENOVA. 21 FEB. Una delegazione del Consiglio regionale è giunta nei luoghi simbolo della persecuzione del popolo ebraico durante la Seconda Guerra mondiale.

Gli studenti, accompagnati dal presidente dell’Assemblea legislativa Francesco Bruzzone, dai consiglieri Alice Salvatore e Luigi de Vincenzi e dai rappresentanti della comunità ebraica ligure e dell’Aned ligure, hanno visitato il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

I giovani che partecipano al viaggio sono quelli che hanno vinto il concorso ’27 gennaio: giorno della memoria’, indirizzato agli studenti degli istituti di scuola media superiore della Liguria, concorso a cui, dalla sua istituzione, fino ad ora hanno partecipato oltre tremila ragazzi.

Per l’occasione sono stati premiati i vincitori: Giorgia Bolognesi e Sara Cianci del liceo Giordano Bruno di Albenga; Lorenzo Brusco, Greta Kovacic, Ludovica Migliardi, Giulia Rabellino, Fabiana Ruocco, Deborah Savio e Lorenzo Venturino in rappresentanza del gruppo musicale del Liceo San Giovanni Calasanzio di Carcare e Lara Laganà del Liceo San Giuseppe Calasanzio sempre di Carcare.

Premiati anche Elisa Mignacca dell’Istituto “In memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari, Alice Magnetti, Cristian Cosenza, Alessandro Falletti, Luca Antonuccio in rappresentanza delle classi III e IV dell’Istituto Augusto Migliorini di Finale Ligure, Giulio Cassinelli del Liceo Santa Maria Immacolata di Genova, Leonardo Mariotti, Francesco Testa, Davide Giannini, Matteo Rio, Julie Sorrenti, Anna Gamenara e Emanuele Palummeri in rappresentanza dell’Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia, Martina Suppa e Alessia Galluzzo del Liceo Giandomenico Cassini di Sanremo.

Premi inoltre a Arianna Francese e Valeria Damonte del Liceo Gabriello Chiabrera – Arturo Martini di Savona, Giulia Fano dell’Istituto Paolo Boselli – Leon Battista Alberti di Savona, Sara Delfino e Elena Capuzzi del del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona e Tommaso Aiello del Liceo Antonio Pacinotti della Spezia.

La visita è iniziata da Auschwitz, che divenne operativo, come campo di lavoro, nel 14 giugno 1940, ma nel 1941 fu attrezzato con camere a gas e venne trasformato in un campo di sterminio.

La delegazione ha deposto una corona di fiori davanti al muro delle fucilazioni ed ha visitato alcuni padiglioni del campo.

Il gruppo ha poi raggiunto il vicino campo di sterminio di Birkenau che, insieme ad Auschwitz e al terzo polo di Monowitz e alcune decine di sotto-campi.

Gli studenti, come da usanza ebraica, hanno deposto in memoria delle vittime liguri dell’Olocausto alcuni sassolini sulle traversine della Yuden Rampe, i binari di fronte alla piccola stazione ad Auschwitz-Birkenau dove i deportati, che arrivavano da tutti paesi dell’Europa occupata, scendevano dai treni e raggiungevano a piedi il lager.

Una corona di fiori è stata deposta davanti alla lapide dedicata alle vittime italiane.