GENOVA. 1 GIU. In piazza Vacchero nel centro storico, uno stranieroieri è stato sorpreso mentre cedeva 2 grammi circa di “hashish” ad una genovese di 24 anni.

Bloccato dai Carabinieri della Stazione Maddalena, il marocchino di 23 anni, gravato di pregiudizi di polizia, perquisito, è stato trovato in possesso di 25 euro, provento dell’illecita attività, sequestrati insieme alla droga.

Pertanto, l’immigrato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti”. Mentre la donna, successivamente, è stata denunciata in stato di libertà per “favoreggiamento” poiché rilasciava dichiarazioni a favore dell’arrestato.