Raccolta di Natale a Savona pro colonie feline

SAVONA. 23 DIC. Volontari della Protezione Animali domani, sabato 24, vigilia di Natale, saranno al centro commerciale Il Gabbiano in corso Ricci a Savona in difesa dei gatti delle colonie feline cittadine; all’angolo del volontariato chiederanno ai visitatori di aiutare chi si occupa dei gatti liberi dei cortili e delle strade della provincia e del gattile Enpa “Amico gatto” di Albissola Marina.

Dalle 9 alle 19 saranno infatti raccolte scatolette di carne e crocchette, acquistate ed offerte dagli acquirenti del supermercato e che saranno direttamente distribuite agli animalisti volontari.

Servono soprattutto le scatolette di alimenti “umidi” per gatti ed i cibi specifici per i gattini ricoverati all’Enpa in attesa d crescere e trovare casa e famiglia.. Sarà inoltre possibile iscriversi all’associazione per il 2017 o fare un’offerta che verrà utilizzata per l’acquisto di altri alimenti per gatti. Enpa ringrazia di cuore i responsabili del centro commerciale che gentilmente ospita i suoi volontari ed i clienti che doneranno cibo per i gatti meno fortunati.



Malgrado l’esistenza di una legge regionale, la 23 del 2000, che all’articolo 8 tutela espressamente le colonie feline e chi si occupa di loro (norma ideata e proposta proprio dai volontari di Enpa Savona ed approvata non solo in Liguria ma in diverse altre regioni), gattari e gattare continuano ad essere perseguitati con ingiunzioni, insulti, dispetti e a volte minacce e percosse, da condomini ed amministratori che, semplicemente, odiano i gatti; donare loro, tramite l’Enpa, scatolette di cibo, rappresenta un aiuto ed un riconoscimento alla loro impegnativa e giornaliera attività in prima linea nella difesa degli animali.

La raccolta continua anche tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.