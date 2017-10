Quinto non è rossa: strappata bandiera ed aggredita militante Pcl

GENOVA. 1 OTT. Inquietante episodio nel territorio dell’ex circoscrizione di Quinto a Genova. Una militante del Partito comunista dei lavoratori (Pcl) oggi è stata aggredita in piazza De Simoni nei pressi dell’ex Tiro al piccione (PalaQuinto) dove si stava svolgendo la festa del movimento di estrema sinistra.

Due persone hanno tentato di strappare una bandiera rossa, l’attivista è intervenuta ed è stata spinta a terra. Poi gli aggressori sono fuggiti.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia ,mentre la militante è stata accompagnata all’ospedale San Martino per essere medicata. Sull’episodio indaga la Digos.





“Aggressione fascista oggi durante lo svolgimento della festa cittadina del PCL – hanno dichiarato i vertici del partito – un gruppo di squadristi ha aggredito una nostra militante, Cinzia Ronzitti, candidata a sindaco per il partito alle recenti elezioni comunali.

Le organizzazioni fasciste si ritagliano spazi e ruoli sempre crescenti, lavorando per capitalizzare la campagna xenofoba e mettendosi al servizio del padronato nella repressione delle lotte dei lavoratori, come accaduto con l’aggressione ai picchetti di sciopero in SDA.

Il tutto mentre l’ipocrita legge Fiano, del tutto innocua per i fascisti, viene tradotta in chiave reazionaria dalle giunte locali di centrodestra (Soragna), che invocano la messa fuori legge della ‘propaganda comunista’.

Il Partito Comunista dei Lavoratori ritiene una volta di più che contro aggressioni e intimidazioni fasciste sia necessaria e legittima l’autodifesa e che solo il rilancio di una mobilitazione unitaria e di massa del movimento operaio contro il capitalismo, per un’alternativa di società, possa chiudere davvero gli spazi d’azione del fascismo”.