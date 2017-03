Qui Enpa, soccorso a Dego di un allocco ferito

SAVONA. 31 MAR. Un allocco è stato trovato ferito nelle campagne di Dego, nel savonese, da alcuni residenti e consegnato ai volontari della Protezione Animali di Savona.

Il volatile, un maschio adulto, ha una seria ferita all’occhio sinistro, probabilmente a causa di urto contro un cavo aereo; dopo le prime cure è stato avviato al centro di recupero della fauna selvatica di Bernezzo, in provincia di Cuneo, per il completamento dei trattamenti e la riabilitazione.

L’allocco, molto comune in Italia, stanziale e strettamente notturno, vive in zone boschive miste di conifere e caducifoglie; non costruisce alcun nido ma utilizza cavità di ogni genere negli alberi e nelle rovine, spesso occupa anche tane di tasso e di coniglio.

Si ciba di ratti, arvicole, toporagni, talpe, piccoli uccelli, insetti e lombrichi; nel 2016 i volontari dell’Enpa ne hanno soccorsi sette in provincia, feriti, malati, in difficoltà o caduti dal nido.