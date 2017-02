Qui Enpa Savona, gatta cieca e sorda in cerca di adozione

SAVONA. 21 FEB. E’ risultata cieca e sorda la gatta ritrovata nei giorni scorsi ai Piani di Celle Ligure e ricoverata dai volontari della Protezione Animali a Savona.

Si tratta di un soggetto sterilizzato e assolutamente negativo alle infezioni che colpiscono molti gatti liberi o di proprietà (fiv e felv); ma i proprietari che l’hanno smarrita non si sono ancora fatti vivi ed i volontari rilanciano quindi l’appello per trovare una famiglia che la voglia adottare, ricordando che è affettuosa e docile; e malgrado le coccole del volontari è soltanto un po’ triste e stufa di non avere una casa da esplorare ed in cui vivere liberamente.

Gli interessati la possono vedere presso la sede di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.