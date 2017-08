SAVONA. 14 AGO. Molte volte la pesca sportiva e quella profesisonale è più crudele della caccia, perché fa morire i pesci per lenta asfissia mentre ami, lenze e reti, perduti e abbandonati, continuano ad uccidere per molto tempo.

Ad essere colpiti sono anche gli uccelli marini, soprattutto da quando vengono usate esche artificiali con ami, identiche a veri pesci, che li attirano e li feriscono.

Ultima vittima è un giovane gabbiano reale, che ha volato per giorni, con l’amo dell’esca conficcato in un occhio, attorno al campo solare di Spotorno, tra il raccapriccio dei bagnanti, dei bagnini e dei volontari della Protezione Animali; ma finché il volatile ha avuto le forze per volare non è stato possibile catturarlo, finché dopo giorni di tribolazione, sua e di chi lo vedeva, è stato finalmente recuperato.





Ora è in cura presso la sede dell’Enpa, dove amo, esca e filo sono stati estratti ma per l’occhio sinistro non c’era più nulla da fare; appena guarito verranno valutate le sue capacità di sopravvivenza in natura, per decidere se potrà ancora essere liberato o dovrà passare il resto dei suoi giorni nel giardino di qualche famiglia adottiva.

Sono almeno una cinquantina ogni anno gli uccelli, solitamente gabbiani reali e colombi ma anche marangoni e gabbiani comuni, soccorsi dai volontari dell’Enpa con gravi ferite o mutilazioni provocate dagli ami e dalle lenze perduti o gettati via dai pescatori sulle spiagge, che sono pericolosi anche per le persone che vi sostano o passeggiano a piedi nudi.