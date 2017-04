GENOVA. 5 APR. Stamane a Quezzi un cinghiale è rimasto incastrato fra un’auto posteggiata e un muraglione in via Donati. L’animale non riusciva più a muoversi e sul posto sono arrivati gli agenti della Regione Liguria. Alla fine, prestando attenzione che l’animale non fuggisse nel traffico della zona o attaccasse i passanti, grazie all’intervento della pattuglia e degli animalisti della Lega del Cane, l’ungulato è stato liberato ed è fuggito in collina attraverso la boscaglia. Un agente, tuttavia, è rimasto ferito perché caricato dall’animale impaurito.

La vettura ha riportato molti danni alla carrozzeria. Il proprietario dell’auto è stato informato che potrà chiedere il risarcimento alla Regione Liguria a cui spetta la gestione degli animali selvatici. Tempo fa, l’ente regionale fu costretto a risarcire il danno procurato da alcuni cinghiali ad una donna di Oregina a cui gli ungulati avevano aggredito e ucciso il cane.