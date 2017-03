GENOVA. 21 MAR. Grande attesa questa sera, martedì 21 marzo, per la Prima Nazionale al Teatro Duse “L’Isola degli Schiavi” di Pierre de Marivaux, con la regia di Irina Brook che debutta al Teatro Duse alle 20,30. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Nazionale di Nizza e dallo Stabile di Genova ed ha come protagonisti Martin Chishimba, Andrea Di Casa, Elena Gigliotti, Marisa Grimaudo, Duilio Paciello. Le scene sono di Noёlle Ginefri, i costumi di Catherine Rankl, le luci di Alexandre Toscani.

La commedia di Marivaux racconta le tragicomiche disavventure di una coppia di padroni, Ificrate ed Eufrosina e dei loro rispettivi servi, Arlecchino e Cleantina che, scampati miracolosamente a un naufragio, si ritrovano sull’isola degli schiavi dove il saggio governatore Trivellino, impone un bizzarro regolamento: i padroni e i servi devono scambiarsi abiti, nomi e soprattutto ruoli. I primi, per pentirsi della propria superbia ed arroganza. I secondi per liberarsi del rancore che nutrono verso i padroni. Solo dopo la “redenzione”, ognuno riprenderà il proprio ruolo e potrà far ritorno nel vecchio mondo. Quando Trivellino esce di scena, gli ex-servi cominciano a tiranneggiare i loro ex-padroni e a fare avances alle loro donne, sfogando così tutta la rabbia repressa. Poco alla volta, però il desiderio di vendetta ha fine, dando origine ad un nuovo rapporto padrone-servo, basato sul reciproco rispetto ed affetto e non regolato da rigide distinzioni sociali.

“L’ISOLA DEGLI SCHIAVI” è una commedia che sorprende per la sua folgorante attualità in cui l’autore, fra l’ironia e il sarcasmo, ci mostra la dialettica servo padrone decenni prima di Marx.

Questa sera alle 19,45 lo spettacolo sarà preceduto nel foyer del Duse da un breve concerto organizzato in collaborazione con il Conservatorio Paganini sulla canzone popolare francese eseguiti da Mila Ogliastro (voce) e Bacci Del Buono (chitarra). L’ingresso al concerto è gratuito.

FRANCESCA CAMPONERO