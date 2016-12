Questa sera a La Claque i Free Shots

GENOVA. 23 DIC. Oggi, 23 dicembre, antivigilia di Natale, alle ore 22.00 a La Claque è previsto il concerto dei Free Shots. Nati nel 2010 i Free Shots crescono negli anni con uno stile vintage che contraddistingue tanto il groove quanto il look e, ballando insieme ai tanti amici incontrati per strada, affinano un repertorio che parte dai vecchi classici per arrivare ad arrangiamenti originali dei più grandi successi contemporanei.

Le sirene electro swing influenzano i progetti, fanno volare alti i sogni e l’anima acustica si trasforma grazie anche all’introduzione di nuovi strumenti quali il violino elettrico, il synth, il contrabbasso elettrico e la batteria. Il 2015 è l’anno della svolta, della definitiva consacrazione a livello genovese e dei primi brani totalmente inediti.

Lo swing dei Free Shots riempie le strade, le piazze e i palcoscenici più prestigiosi della città sino ad approdare al Goa Boa Festival, in una magica notte di mezza estate, aprendo le danze alla carovana torinese The Sweet Life Society e ai parigini pionieri dell’electro swing Caravan Palace.



La produzione di Swing Circus a Genova, i live a Milano, Torino, Ferrara e il concerto con una Big Band composta da una straordinaria sezione di fiati sono gli ultimi tasselli che vanno a comporre un mosaico che è reso speciale da un incredibile rapporto passionale con il pubblico.

Biglietto: 10 euro