GENOVA. 16 GEN. Questa mattina, intorno alle 11, il sindaco di Genova Marco Doria, accoglierà a Palazzo Tursi il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, per la visita augurale che ricambia, come ogni anno, quella del sindaco in Curia arcivescovile avvenuta prima di Natale.