GENOVA. 14 GEN. E’ scomparso Carlo Parodi, figura di spicco della sinistra genovese che non ha mai interrotto il suo impegno e la sua militanza politica dal 1946 nell’allora PCI fino ad oggi nel PD.

Partigiano nei SAP, commissario della 247° Brigata PIVA, era stato protagonista della Resistenza del ponente subendo numerosissime indagini della polizia fascista e ben due processi.

Operaio dell’Ansaldo, garante dei lavoratori nel Comitato di Fabbrica, sempre attento alle esigenze dei lavoratori, era stato Segretario della Camera del Lavoro di Voltri, componente della Segreteria Provinciale FIOM, e lungamente membro del Comitato Centrale del PCI.

Appassionato ed apprezzato il suo impegno nelle istituzioni, da prima come Consigliere Comunale di Genova e a partire dalla sua istituzione Consigliere Regionale della Liguria, come Segretario del Consiglio prima e come Vice Presidente del Consiglio Regionale poi.

Fedele ai propri valori ed alla propria concezione del fare politica per il territorio e sul territorio era poi tornato all’impegno di militante fino alla sua adesione al Partito Democratico che perde con lui una figura importante ed un esempio prezioso per chiunque intenda cimentarsi con l’amministrare la nostra comunità.

I funerali si sono svolti questa mattina alle ore 11.00 in Piazza Gaggero nella sua Voltri.

“Alla figlia Maura ed ai compagni del suo Circolo Montagna di Voltri la vicinanza di tutto il PD Genovese”.(nella foto: Carlo Parodi ai tempi quando era in Consiglio Regionale dalla I alla III legislatura (1970/1985) nel gruppo PCI).