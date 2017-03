Quarto, due albanesi aggrediscono poliziotti: uno arrestato

GENOVA. 12 MAR. Ieri sera due albanesi sono stati fermati dalla polizia a Quarto dopo l’intervento di una volante della Squadra Mobile.

Gli agenti erano stati allertati intorno alle 20.30 da un cittadino insospettito dalla coppia di stranieri che si aggirava nella zona di via Romana della Castagna.

All’arrivo degli agenti i due albanesi si sono dati alla fuga dirigendosi verso via Priaruggia, una strada pedonale che porta verso il mare. Gli agenti sono scesi dall’auto di servizio e li hanno inseguiti, bloccandoli dopo un centinaio di metri.

Ne è nata una colluttazione con gli agenti che si sono rotti un dito ed un polso ma hanno arrestato, lo stesso, uno dei due che è stato condotto in Questura con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Uno dei due albanesi è riuscito a fuggire gettandosi nelle vegetazione a ridosso delle case.

In Questura è, poi emerso, che entrambi avevano precedenti specifici per furti in abitazione e altri piccoli reati.