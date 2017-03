PALERMO 24 MAR. Una buona nazionale azzurra vince per 2-0 in casa a Palermo contro l’Albania di De Biasi e rimane in testa al girone di qualificazione ai Mondiali 2018 insieme alla Spagna.

Eppure l’Albania parte forte dopo appena un minuto di gioco spaventando Buffon con un’occasione.

Ma è un fuoco di paglia perché all’11 Basha trattiene Belotti in area e l’arbitro decreta il penalty che De Rossi freddo trasforma.

Gli azzurri hanno il predominio territoriale ma faticano a trovare spazi e il primo tempo termina 1-0.

La ripresa è la fotocopia del primo tempo, Italia in avanti a cercare il 2-0 che non riesce però ad arrivare. La partita viene anche sospesa dieci minuti per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi albanesi.

Quando la partita riprende sono gli azzurri ad essere più determinati ed è Immobile con uno splendido colpo di testa ad incrociare sul secondo palo ad ammazzare il match raddoppiando.

Finisce 2-0 con la prima vittoria casalinga della gestione Ventura.

fc