Putti lascia e l’algoritmo M5S risponde: Pirondini sindaco

GENOVA. 28 GEN. L’ex capogruppo in Comune dei grillini genovesi Paolo Putti lascia “perché stanco di obbedire all’algoritmo M5S” e la sera dopo il M5S tira fuori dal cilindro il nuovo candidato a sindaco di Genova. Per lo scranno più alto di Tursi, se il centrodestra non troverà un candidato forte, data la debolezza del centrosinistra, forse si passerà dal professore d’Università al professore d’orchestra e tenore genovese.

Il pentastellato genovese Luca Pirondini, 36 anni, di Quezzi, studioso del Conservatorio Paganini ed attivista dal 2012, ieri sera ha annunciato su Facebook di candidarsi a sindaco, mentre Putti ed altri due ex consiglieri pentastellati hanno fondato un gruppo comunale autonomo.

“Ho preso – spiega Pirondini – una decisione importante. L’ho presa dopo aver fatto un’analisi seria, cosciente e ponderata. L’ho presa chiedendo consiglio anche all’istinto e al cuore, da sempre miei consiglieri. Genova ha bisogno di persone che abbiano voglia di occuparsene per passione e non per interesse. Per amore. Compio questo passo pensando che sarà un piacere confrontarmi con altri attivisti che prenderanno la mia stessa decisione. In modo sereno e responsabile. Sapendo che i nomi dovranno sempre restare un passo indietro rispetto alle idee ed ai principi del MoVimento. Principi e valori che io vedo e sento sempre vivi ed attuali.

Ho deciso di mettere a disposizione la mia candidatura a Sindaco di Genova per le prossime elezioni amministrative. Orgoglioso di farlo per un MoVimento che mi rappresenta, che rappresenta l’unica vera discontinuità rispetto ad un sistema di potere che da quarant’anni amministra la nostra città facendo sempre gli interessi propri e dei propri amici e mai quelli della cittadinanza. Genova deve cambiare musica ed io proverò con tutto me stesso a dare il mio contributo”.