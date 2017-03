GENOVA. 2 MAR. Un senegalese di 29 anni, pregiudicato, durante un controllo, ha ingoiato due involucri che nascondeva in bocca e ha reagito al controllo dei poliziotti.

I fatti, questa notte, quando gli agenti delle volanti della Questura hanno svolto un controllo appiedato nella zona di Via di Pré, finalizzata al contrasto dell’attività di spaccio di stupefacenti.

Percorrendo Vico del Pozzo, gli agenti hanno notato tre soggetti, due uomini e una donna, e si sono avvicinati per identificarli.

Uno degli uomini è stato visto celare in bocca, per poi successivamente ingerire, un involucro di colore celeste. Alla richiesta di spiegazioni in merito, si è alterato e si è scagliato contro un poliziotto, costringendo anche gli altri agenti ad intervenire per cercare di calmarlo. Nonostante ciò, il senegalese ha continuato ad indirizzare pugni alla cieca agli agenti, uno dei quali ha subito lesioni medicate in ospedale con una prognosi di 3 giorni.

Approfittando della situazione, il secondo uomo è fuggito, mentre la donna, una lituana di 27 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio, moglie del senegalese, è intervenuta in aiuto al marito, tentando di frapporsi tra questi e i poliziotti nel tentativo di farlo scappare.

Gli agenti sono riusciti a condurre i due alle auto di servizio per accompagnarli in Questura.

Il 29enne è stato poi accompagnato in ospedale e sottoposto ad esami che hanno accertato la presenza nello stomaco e nell’intestino di 2 corpi estranei.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, la donna è stata denunciata per i favoreggiamento personale.

Fissato per stamane il processo per direttissima.