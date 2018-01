Un 21enne genovese, studente della Facoltà di Ingegneria, incensurato, è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori del Commissariato Sestri Ponente, a seguito di un’indagine antidroga, hanno individuato il giovane mentre smerciava marijuana e hashish nel parcheggio del supermercato Ekom a Prà.

Di solito, hanno riferito gli inquirenti, svolgeva la sua attività di pusher nel tardo pomeriggio tra Prà e Voltri e sarebbe stato attivo in zona da mesi.





Così gli agenti, appostati nel parcheggio nei pressi del supermercato, ieri hanno tenuto d’occhio un’auto posteggiata in un punto poco illuminato con il cofano posteriore aperto e un altro giovane che mimava di controllare il motore.

Poco dopo, è sopraggiunta un secondo veicolo da cui è sceso il 21enne che si è avvicinato, iniziando la contrattazione per la cessione della droga.

Gli agenti sono quindi intervenuti accertando la presenza nel bagagliaio di un bilancino elettronico acceso e di un pacco aperto con all’interno 38 grammi di marijuana, pronta per essere pesata e venduta.

In una borsa nel bagagliaio erano inoltre custoditi tre pezzi di hashish, che sono stati sequestrati. Nella successiva perquisizione in casa sua, non è stata trovata nessuna sostanza stupefacente.

Il 21enne universitario se l’é cavata solo con una denuncia perché incensurato.