Pusher della movida, genovese 30enne arrestato dalla polizia

GENOVA. 30 MAR. Arresto da parte della polizia in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di un 30enne italiano, gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, mentre la convivente è stata denunciata.

Nell’ambito dei continui servizi antidroga operati nel centro cittadino, agenti della Squadra Mobile – Sezione Criminalità diffusa, nella serata di ieri, notava il 30enne, già conosciuto agli agenti come spacciatore della movida nel centro storico, transitare a bordo di una Fiat Punto in prossimità dell’area portuale.

Gli iniziavano così un lungo e difficile pedinamento, dapprima a piedi e poi con i veicoli di servizio, che si concludeva nella zona della Foce, dove il giovane parcheggiava il proprio mezzo per introdursi in un appartato locale cantine di un edificio residenziale.

I poliziotti si predisponevano attorno allo stabile e, atteso il momento opportuno, facevano irruzione all’interno, sorprendendo il giovane mentre era intento ad occultare in un vecchio mobile un grosso sacco contenente marijuana.

La perquisizione effettuata consentiva di scoprire una vera e propria base logistica per lo spaccio.

Venivano, infatti, sequestrati circa 4 chili e mezzo di hashish, 1 chilo e mezzo di marijuana ed alcune dosi di eroina, oltre a due bilance ed un bilancino di precisione, un macchinario per il confezionamento sottovuoto e vario materiale da confezionamento, una somma di 1950 euro in banconote di vario taglio, 2 matrici di assegni per un valore di oltre 2250 euro ed un telefono cellulare.

La perquisizione veniva estesa al domicilio dove il pusher viveva con la compagna, una 28enne genovese gravata da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’attività consentiva il rinvenimento di ulteriori 76 grammi circa di hashish, trovati nella disponibilità di entrambi i conviventi, ragion per cui la donna veniva denunciata in stato di libertà.

Sono in corso ulteriori indagini tese a ricostruire la rete di spaccio nella quale i soggetti sono inseriti.

Al termine degli atti di rito il 30enne è stato tradotto nel carcere di Marassi a disposizione della Procura della Repubblica di Genova.