Pusher del Gambia e cliente genovesi arrestati dalla polizia

GENOVA. 7 MAR. Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico cittadino, in particolare nell’area Soziglia-Maddalena, che ha portato ieri all’arresto di un 18enne spacciatre originario del Gambia per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e del cliente un genovese di 36 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio, intorno alle 14.00, gli agenti di una volante della Questura hanno effettuato un pattugliamento appiedato partendo da Piazza Banchi e proseguendo lungo Via Banchi e Vico delle Mele sino ad imboccare Vico Colanza.

Qui hanno individuato i due soggetti che, dopo aver affettuato uno scambio, si sono accorti della presenza degli agenti e sono fuggiti in direzione di Via della Maddalena.

Il pusher è stato raggiunto e bloccato in Via Garibaldi. Durante la fuga, si è liberato di alcuni oggetti lanciandoli a terra, ma è stato comunque trovato in possesso di circa 3 grammi di cannabis nascosti nella biancheria intima.

Il cliente, raggiunto una prima volta in Via della Maddalena, ha strattonato il poliziotto e ha proseguito la fuga fino ad essere definitivamente bloccato in Vico della Neve.

Gli atteggiamenti aggressivi, gli insulti ed i gesti violenti sono proseguiti anche durante il trasporto nell’autovettura di servizio ed in Questura, dove ha colpito un operatore che tentava di contenerlo causandogli lesioni medicate con una prognosi di 3 giorni.

I due arrestati, entrambi gravati da precedenti penali e di polizia, saranno giudicati questa mattina con rito direttissimo.