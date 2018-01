Pusher del Gabon arrestato grazie a segnalazione dei cittadini

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio nel centro storico cittadino da parte dei poliziotti della Questura.

Infatti, in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti, la polizia ha arrestato un cittadino del Gabon di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa notte gli agenti, durante una pattugliamento appiedato nel centro storico, hanno notato il 34 enne confabulare con alcuni suoi connazionali.





L’uomo appena ha visto arrivare gli agenti, con fare sospetto, ha cercato di allontanarsi, dapprima con passo spedito per poi fuggire velocemente.

Gli agenti però lo hanno raggiunto trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 4 gr, due cellulari e 260 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il 34enne, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.