Pusher arrestato, trovato con hashish in bocca in carcere

GENOVA. 12 MAR. Era stato arrestato lo scorso 10 marzo dallo polizia in via Prè in quanto trovato in possesso di 15 grammi di stupefacente fra eroina e hashish.

Lui, però un marocchino, era riuscito a nascondere in bocca tre grammi di stupefacente agli agenti che lo hanno perquisito in questura e ai controlli in tribunale dove è stato portato per il processo per direttissima.

Lo stupefacente è stato trovato dagli agenti della penitenziaria durante la perquisizione svolta nel momento in cui è entrato in carcere.