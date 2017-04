Pullman ragazzi bulgari contro tir: 5 feriti, uno grave

GENOVA. 15 APR. Grave incidente sulla A7 poco prima del bivio con la A12, in direzione Milano. Un pullman con una quarantina di ragazzi bulgari in gita avrebbe, secondo le prime informazioni, tamponato un mezzo pesante.

Cinque ragazzi risulterebbero feriti, uno molto grave trasferito all’ospedale San Martino e gli altri quattro in modo più lieve al Galliera.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto l’autista del bus rimasto incastrato e gli agenti della polizia stradale.





Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’autostrada in direzione di Milano in quel tratto è percorribile su una sola corsia.

Da un primo bilancio risultano esserci 3 feriti in codice rosso e 2 in codice giallo, secondo una nota di Autostrade per l’Italia.

Un pullman sostitutivo è giunto sul posto per il trasbordo degli altri passeggeri per i quali si registrano solo lievi contusioni.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i Vigili del fuoco e i soccorsi meccanici e sanitari.