Pulizia, controlli notturni dei carabinieri a Caricamento: sgomberati abusivi

GENOVA. 20 LUG. Dalla mezzanotte fino alle 5 del mattino di ieri, l’Arma ha svolto svolto un servizio di controllo nel Centro Storico genovese su disposizione del Comandante Provinciale Carabinieri di Genova.

I militari hanno controllato la zona di via di Sottoripa e piazza Caricamento con l’impiego di vari reparti, inclusi gli uomini dell’aliquota Antiterrorismo, per la presenza di numerosi islamici in zona.

Inoltre, il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con attenzione particolare all’insediamento di extracomunitari che nelle ore notturne improvvisano un mercatino abusivo.





L’attività dei carabinieri risponde alle esigenze di sicurezza di quell’area cittadina ed è stato richiesto più volte da residenti e commercianti, i quali hanno ringraziato i carabinieri.

Il blitz notturno ha visto l’impiego di 25 militari e 10 automezzi, che ha consentito lo sgombero dell’area di Sottoripa con decine di identificazioni e lo smaltimento di tutta la merce con ausilio di mezzi AMIU.