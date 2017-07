Pulizia a Rapallo e Sestri: denunciati altri 5 extracomunitari abusivi, merce sequestrata

GENOVA. 17 LUG. Lo scorso fine settimana, i Carabinieri delle Compagnie di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, al termine di servizi coordinati per il contrasto all’abusivismo commerciale hanno rispettivamente denunciato in stato di libertà, insieme alla Polizia Locale, per “attività di vendita di merce in assenza del titolo autorizzativo regionale”, una senegalese di 46 anni e tre cittadini del Bangladesh, tutti ambulanti.

Gli immigrati, in viale delle Rimembranze e in passeggiata mare a Sestri Levante, sono stati sorpresi a vendere merce pur non essendo in possesso della prescritta licenza di vendita ambulanti, sequestrando numerosi prodotti del valore commerciale di 4.000 euro. Inoltre, sono state effettuate sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro.

A Santa Margherita Ligure è stato denunciato in stato di libertà per “ingresso e soggiorno illegale e esercizio dell’attività di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi” un senegalese di 20 anni, gravato di pregiudizi di polizia.





L’africano è stato sorpreso sul lungomare di Rapallo, a porre in vendita “cinture, borse, collane e quant’altro” per un valore complessivo di 500 euro.