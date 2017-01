IMPERIA. 27 GEN. Diritti delle donne. A Imperia c’è un ospedale che non è per tutte. Ieri nel reparto di Ostetricia, mantenuto sul territorio imperiese grazie all’impegno dei cittadini e della giunta regionale, una giovane mamma italiana e cattolica è stata trasferita di camera perché, nella stanza dove era ricoverata, è subentrata una signora turca e musulmana.

Il marito della donna straniera avrebbe fatto spostare l’altra gestante perché non voleva che in quella stessa camera entrassero degli uomini, ossia i famigliari della giovane imperiese che portavano conforto e regali alla loro congiunta. Alle pacifiche proteste e legittime indignazioni della cittadinanza imperiese, la direzione sanitaria dell’Asl ha replicato che gli spostamenti in questione sarebbero stati disposti per “esclusivi motivi sanitari” e l’uomo di fede musulmana avrebbe negato la circostanza, minacciando querele. Lo scandalo è venuto alla luce anche per le proteste del popolo del web in rivolta. I famigliari della giovane puerpera imperiese hanno confermato la loro indignazione per quanto avvenuto.

“Ho parlato direttamente con le vittime di questa vergogna – spiega il capogruppo regionale del Carroccio Alessandro Piana – e non mi risulta che il trasferimento sia stato disposto per motivi sanitari, come sostenuto inizialmente dalla direzione dell’Asl1 Imperiese.

Un ospedale è per tutti. Chi ha sbagliato deve pagare e, a questo punto, sarebbe opportuno aprire un’inchiesta interna sull’inaccettabile episodio di discriminazione, legittimata perfino nei nostri ospedali, spesso sovraffollati, per accertare le singole responsabilità.

In tal senso, d’intesa con l’assessore e vicepresidente Sonia Viale, ho già predisposto un’interrogazione che verrà discussa in consiglio regionale con carattere d’urgenza.

Il gravissimo fatto di razzismo ai danni di una giovane mamma di Imperia e dei suoi famigliari dimostra la disparità esistente anche nelle nostre strutture pubbliche.

Difendiamo le nostre donne dai folli dettami dell’islam”.