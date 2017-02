GENOVA. 17 FEB. Psicosi terrorismo islamico. Valigetta sospetta lasciata incustodita vicino alla scuola Americana a Quarto. Per fortuna è stato solo un falso allarme bomba. A notare la valigetta, oggi pomeriggio, è stato un passante che ha chiamato subito la polizia. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, i vigili del fuoco e i vigili urbani.

Chiuse per un’ora corso Europa e via Borghero per consentire le operazioni di controllo e bonifica dell’area.

La valigetta era vuota e dopo le operazioni delle forze dell’ordine le strade sono state riaperte al traffico, che è tornato normale.