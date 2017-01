Province di La Spezia e Savona al voto per i consiglieri

LA SPEZIA. 8 GEN. Sindaci e i consiglieri comunali delle province di La Spezia e Savona sono oggi chiamati ad eleggere i Consigli provinciali. Oggi non si vota per il presidente che è in carica per quattro anni.

Secondo la Legge Delrio, entrata in vigore nell’aprile del 2014, a comporre gli organi delle nuove Province sono il presidente di Provincia, che è un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia e resta in carica quattro anni; il Consiglio provinciale, composto da sindaci e consiglieri comunali eletti da sindaci e consiglieri dei comuni della Provincia e resta in carica due anni; l’Assemblea dei Sindaci, che è l’organo in cui siedono tutti i sindaci dei Comuni della Provincia.

Il voto è previsto dalle 8 alle 20 di questa sera.

Lo spoglio, con l’esito della consultazione di secondo grado, inizierà domani mattina, lunedì 9 gennaio.