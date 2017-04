GENOVA. 6 APR. “Questa mattina assieme ad altri residenti e commercianti abbiamo scritto e telefonato agli organi competenti, per la vergognosa chiusura dei cancelli del chiostro della Casa di Colombo”.

Lo ha dichiarato Claudio Garau, uno dei residenti e commercianti che appartengono al Comitato di Sarzano.

“La Casa di Colombo – aggiunge Garau – è una risorsa turistica per la zona, della quale noi come comitato ci siamo sempre interessanti, sollecitando il Comune e il Municipio per un decoroso mantenimento.

Giusto poche settimane fa, avevamo ottenuto il rifacimento delle strisce orizzontali dei gradini e la pulizia delle aiuole.

Come sempre una gestione discontinua delle risorse della città”.