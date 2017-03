GENOVA. 10 MAR. E’ in corso un presidio silenzioso davanti al Circo Orfei. Proprio in merito alla protesta degli animali contro la presenza del Circo Orfei, la questura ha vietato l’uso di megafoni, da parte degli animalisti in Piazza Rossetti e anche da parte del circo che harisposto a ‘colpi’ di striscioni.

In piazza sono scesi alcuni attivisti di varie associazioni animaliste che hanno appeso lenzuoli bianchi con slogan di protesta e, a pochi metri, sulla recinzione di piazzale Kennedy gli striscioni con i colori del circo che inneggiano, provocatoriamente a Parenzo e Cruciani, i due speaker radiofonici che erano stati attaccati pesantemente dal mondo animalista. Gli animalisti denunciano l’uso di fruste, pungoli e catene per lo ‘spettacolo più crudele e diseducativo del mondo’.

Da parte del circo, invece, la risposta, sempre sotto forma di slogan: “Associazioni animaliste prima di giudicare e protestare perché non dite tutti i milioni di euro che ricevete ogni anno dallo Stato”.

Gli animalisti sostengono come “Nel circo gli animali vengono sfruttati, e devono sopportare costanti violazioni dei loro istinti: per loro infatti è innaturale saltare tra le fiamme, stare in piedi sulle biciclette, ballare di fronte ad una folla rumorosa e compiere i tanti altri ridicoli esercizi cui sono sottoposti. E come si ottiene tutto questo? Con la violenza, le fruste, i bastoni, i pungoli elettrici, la fame.

Tutto questo dopo che gli animali sono stati allontanati dal loro ambiente e dalle loro famiglie, per essere detenuti in luoghi sconosciuti e ostili. E come può essere una giustificazione il fatto che molti di loro siano nati in cattività, come insistono gli stessi circensi? Non è ancora più terribile sapere che ci sono giraffe, tigri, leoni o scimmie che non hanno MAI visto la savana o la giungla, e moriranno senza averle mai conosciute, senza un solo giorno di libertà?”.

Proprio oggi alle 14 è previsto un presidio degli animalisti di fronte al tendone del Circo Nelly Orfei in Piazzale Kennedy.

Gli animalisti, inoltre, promettono la presenza ogni giorno per gli ingressi diurni dalle ore 16 alle 18, e nei week-end per entrambi gli spettacoli, dalle 14 alle 18.30.