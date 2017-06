SIRACUSA. 27 GIU. Prosegue senza sosta l’arrivo di migranti dalla Libia verso l’Italia. Solo nella giornata di ieri, al largo delle coste libiche, ne sono stati trovati oltre 5.000. Sono complessivamente 8.500 quelli che si trovano a bordo delle navi dei soccorritori che stanno ora facendo rotta ora verso porti italiani.

I cinquemila soccorsi ieri navigavano a bordo di cinque barche e 18 gommoni, raggiunti dalla guardia costiera ed organizzazioni non governative e da alcuni rimorchiatori.

Gli 8.500 migranti, soccorsi negli ultimi due giorni, sono a bordo di 14 navi: sei di queste hanno già fatto ingresso o stanno per entrare in porti di Sicilia e Calabria; le altre otto sono ancora in navigazione a largo delle coste italiane.





Continuano gli sbarchi in Sicilia dove oggi è previsto l’arrivo in quattro porti, complessivamente di 2.786 migranti, recuperati in 21 interventi.

Sul vascello della marina militare irlandese Lé Eithne ad Agusta (Siracusa) si trovano 712 persone trovate in sei operazioni di salvataggio nel mare Mediterraneo.

A Messina arriva nave Phoenix dell’ong Moas che ha a bordo 423 extracomunitari, recuperati durante tre operazioni di salvataggio.

A Palermo sbarcheranno dalla Vos Prudence di Medici senza frontiere 861 migranti, salvati in otto operazioni di soccorso.

A Catania sta per approdare nave U. Diciotti della guardia costiera che ha recuperato 790 persone in quattro soccorsi in mare.